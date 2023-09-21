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· Полина Модестова

«I'll be back - Я вернусь!»: в Казани установили экоскамейки

В центре Казани около станции метро «Кремлевская» 20 сентября установили экоскамейки
«I'll be back - Я вернусь!»: в Казани установили экоскамейки

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

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У станции метро «Кремлевская» накануне были установлена шесть скамеек и шесть урн, которые выполнены из переработанного пластика. Чтобы создать уличную мебель производителям потребовалось 350 кг производственных отходов, которые ранее жители Казани сдали на переработку.

Скамейки и урны были установлены в рамках проекта «I'll be back - Я вернусь!». Идея акции заключается в том, чтобы подарить производственным отходам вторую жизнь в виде полезных предметов или арт-объектов.

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