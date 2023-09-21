«I'll be back - Я вернусь!»: в Казани установили экоскамейки
Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани
У станции метро «Кремлевская» накануне были установлена шесть скамеек и шесть урн, которые выполнены из переработанного пластика. Чтобы создать уличную мебель производителям потребовалось 350 кг производственных отходов, которые ранее жители Казани сдали на переработку.
Скамейки и урны были установлены в рамках проекта «I'll be back - Я вернусь!». Идея акции заключается в том, чтобы подарить производственным отходам вторую жизнь в виде полезных предметов или арт-объектов.