Игнорируют нарушения: «Водоканалу» Казани могут досрочно запретить пользоваться недрами

«Водоканалу» Казани могут досрочно запретить пользоваться недрами из-за нарушений

В пресс-службе Росприроднадзора сообщили, что в Казани МУП «Водоканал» может лишиться лицензии пользования недрами. Как оказалось, комиссия департамента по недропользованию выяснила, что выявленные нарушения игнорируются. В связи с этим шесть лицензий были досрочно прекращены.

Теперь по ПФО без разрешения остались ООО «Дрожжановский известняк», ООО «Теплострой», ООО «Фин-Аква», ЗАО «Марийское», Лечебно-оздоровительный комплекс «Лесная Сказка» из Марий Эл и ООО «Агропромгаз».

В ведомстве отметили, что возможно также досрочное прекращение права пользования недрами, если 39 недропользователей не устранять выявленные нарушения в срок, который был установлен.