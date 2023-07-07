Хранил наркотики в мармеладе: в Казани сотрудники полиции обнаружили у местного жителя сладости с веществами
В столице Татарстана был задержан молодой человек, у которого с собой было 750 грамм мармеладок с марихуаной.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 35-летний житель Казани был задержан на улице Родины 3 июля 2023 года. Когда правоохранители осмотрели его "солярис", то обнаружили в машине мармеладных мишек с наркотическими веществами внутри. Позже был найден тайник, в котором содержался и остальной товар.
Всего полицейские изъяли 730 грамм мармеладок и сейчас молодой человек находится под арестом по административной статье о неповиновении законному требованию полиции. Помимо этого, на него уже было возбуждено уголовное дело и в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.