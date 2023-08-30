Хотели помочь знакомым: жители Казани перевели мошенникам 100 тысяч рублей

Жители Казани хотели помочь знакомым и перевели мошенникам 100 тысяч рублей

Жители Казани стали жертвами мошенников и в общей сложности потеряли сто тысяч рублей.

Одно заявление было направлено в отдел полиции «Сафиуллина». Потерпевший рассказал, что в одном из мессенджеров он получил сообщение от соседки, в котором она просила его одолжить некоторую сумму денег. Мужчина решил помочь ей и перевел на указанный ею счет 50 тысяч рублей. Как удалось выяснить уже позже, аккаунт знакомой был взломан, а вся отправленная мужчиной сумма поступила мошенникам.

В отделе полиции «Гвардейский» приняли аналогическое заявление. Мужчине пришло сообщение, в котором его знакомая также попросила одолжить 50 тысяч рублей. Потерпевший перевел деньги, а позже узнал, что аккаунт был взломан, а вышеуказанная сумма отправилась мошенникам.