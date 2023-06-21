Гуляли по стене у Вечного огня: в Набережных Челнах ищут детей-нарушителей

Полиция Челнов ищет разгуливающих по мемориальной стене у Вечного огня детей

В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов намерены установить личность детей, которые гуляли по мемориальной стене, сообщает Chelny-biz.ru, ссылаясь на пресс-службу УВД города.

В социальных сетях разлетелись кадры, на которых видно, что дети залезли на стену, на которой написаны имена погибших воинов. Видео было заснято очевидцами происшествия, после чего в комментариях стали активно обсуждать тему воспитания ребят.

Подобный инцидент у Вечного огня уже не первый. В 2021 году детям удалось потушить пламя, закидав его снегом, после чего маленькие нарушители скрылись с места происшествия. Позже детей нашли и доставили в полицию, где провели профилактическую беседу. На родителей был составлен административный протокол.