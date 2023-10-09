Готовы и к чрезвычайным ситуациям: в Казани оборудовали первую площадку для складирования снега с системой очистки воды

В Казани возвели первую площадку для складирования снега с системой очистки талых вод

В Казани к зимнему сезону на улице Тэцевской построили площадку для складирования снега. Она стала первой подобной в городе. К началу снегопадов в городе также откроют новый снегоплавильный пункт и дополнительную снегоплавильную камеру. На аппаратном совещании глава города Ильсур Метшин выразил благодарность главе РТ Рустаму Минниханову, который лично поддержал проект по наращиванию инфраструктуры для утилизации снега.

Как рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев, площадка на Тэцевской занимает 12 тысяч квадратных метров. На территории подключили освещение и оборудовали ливневую канализацию и систему очистки талых вод. В планах - вывозить на этот пункт снег из Кировского, Авиастроительного и Московского районов Казани.

Будут утилизировать снег и на снегоплавильных пунктах. На сегодняшний день идет подготовка семи точек с 11 приемными камерами. Завершается строительство пункта с двумя камерами по Портовой. Дополнительно возведут еще одну приемную камеру в пункте по Несмелова. Объекты запустят к началу снегопадов. В случае чрезвычайных ситуаций с администрациями районов планируется дополнительно организовать девять мест для временного складирования снега.