Новости Казани
· Полина Модестова

Готовы и к чрезвычайным ситуациям: в Казани оборудовали первую площадку для складирования снега с системой очистки воды

В Казани возвели первую площадку для складирования снега с системой очистки талых вод
Готовы и к чрезвычайным ситуациям: в Казани оборудовали первую площадку для складирования снега с системой очистки воды

Игорь Романов

Подписаться в Telegram

В Казани к зимнему сезону на улице Тэцевской построили площадку для складирования снега. Она стала первой подобной в городе. К началу снегопадов в городе также откроют новый снегоплавильный пункт и дополнительную снегоплавильную камеру. На аппаратном совещании глава города Ильсур Метшин выразил благодарность главе РТ Рустаму Минниханову, который лично поддержал проект по наращиванию инфраструктуры для утилизации снега.

Как рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев, площадка на Тэцевской занимает 12 тысяч квадратных метров. На территории подключили освещение и оборудовали ливневую канализацию и систему очистки талых вод. В планах - вывозить на этот пункт снег из Кировского, Авиастроительного и Московского районов Казани.

Будут утилизировать снег и на снегоплавильных пунктах. На сегодняшний день идет подготовка семи точек с 11 приемными камерами. Завершается строительство пункта с двумя камерами по Портовой. Дополнительно возведут еще одну приемную камеру в пункте по Несмелова. Объекты запустят к началу снегопадов. В случае чрезвычайных ситуаций с администрациями районов планируется дополнительно организовать девять мест для временного складирования снега.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

дезинфекция от шершней

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане установили один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

Новости Казани

день назад

Казанцы продают 5-рублевые купюры за 3 млн рублей

установка плинтуса на кухонную столешницу в Нижнем Новгороде

Новости Казани

5 часов назад

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

Новости Татарстана

21 час назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Новости Казани

20 часов назад

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров

Новости Татарстана

10 часов назад

Вышел на прогулку и остановилось сердце: скончался бывший председатель госкомитета по кинематографии РТ
Лонгриды
4 дня назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Татарстана

3 часа назад

Участие в мероприятии принял глава республики: в Татарстане представили нового прокурора

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

Новости Казани

5 часов назад

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

Новости Татарстана

5 часов назад

Подготовят к службе: в Татарстане для старшеклассников и студентов проведут военные сборы
Готовы и к чрезвычайным ситуациям: в Казани оборудовали первую площадку для складирования снега с системой очистки воды
Новости Казани
33 минуты назад

Готовы и к чрезвычайным ситуациям: в Казани оборудовали первую площадку для складирования снега с системой очистки воды

Новости Казани

5 часов назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Новости Казани

9 часов назад

Потратили 16 миллиардов: стали известны безналичные траты туристов Казани в этом году

Новости Татарстана

9 часов назад

Будет целевой набор в будущем: в Татарстане решают вопрос нехватки кадров во флоте
ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз