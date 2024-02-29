На ул. Даурской в Казани построят тепличное хозяйство

Муниципальное предприятие «Горводзеленхоз» в Казани запланировало строительство нового тепличного хозяйства и базу механизации на земле, где находится старая теплица на ул. Даурской. Это стало возможным после того, как депутаты Казгордумы одобрили перевод трех земельных участков общей площадью 6 гектаров под общественно-производственные объекты. Сообщает «БИЗНЕС Online».





По словам, руководителя управления архитектуры и градостроительство Андрея Лобова, МУП «Горводзеленхоз» планирует строительство базы механизации и тепличного хозяйства на указанной территории.В конце декабря исполком Казани продал тепличное хозяйство «Горводзеленхоза» на ул. Хади Такташа площадью 2,5 гектара. Земельный участок был приобретен московской организацией «ПИК» за 911 миллионов рублей. Планируется модернизировать комплекс, увеличив площадь теплиц до 1,2 гектара, что позволит выращивать ежегодно до 2,5 миллионов штук рассады.

Ранее, стало известно, что на борьбу с непарным шелкопрядом в Татарстане потратят более 34 млн рублей.