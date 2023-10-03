Город готов к приему тепла: в Казани отопительный сезон начнется уже на днях

Отопительный сезон в Казани начнется 5 октября 2023 года

Отопительный сезон в Казани стартует в этот четверг, 5 октября, сообщил замруководителя исполкома столицы РТ Искандер Гиниятуллин на своей странице в социальных сетях.

Он подчеркнул, что город готов к приему тепла, а жилые дома и учреждения соцсферы получили паспорта готовности к зиме.

Гиниятуллин напомнил, что город получил две абсолютно новые блочно-модульные котельные взамен изношенных ведомственных котельных.