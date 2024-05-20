Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный наставник футбольного клуба "Рубин" Рашид Рахимов прокомментировал поражение от команды "Спартак" в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги. По мнению тренера, результат не отражает характер игры.

Рахимов поделился, что во время перерыва он пообщался со своим тренерским штабом, и все были удивлены счетом - 0:2 "без единого момента".

"У нас было несколько шансов, но мы не смогли их реализовать. Однако команда показала хорошую реакцию во втором тайме. Считаю, что результат не отражает нашего выступления", - отметил тренер "Рубина".

Матч, который прошел в Москве 19 мая, завершился со счетом 3:1 в пользу "Спартака". После 29 матчей казанский клуб набрал 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице.