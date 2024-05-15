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Глава РТ провел встречу с представителями Катара

На МВЦ "Казань Экспо" состоялась встреча главы Татарстана Рустама Минниханова с представителями государства Катар. 

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На МВЦ "Казань Экспо" состоялась встреча главы Татарстана Рустама Минниханова с представителями государства Катар.

Ганим аль Ганим и Мохамед Хассен аль-Малики обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах, включая промышленность, торговлю, науку, культуру и туризм. Также было отмечено важное значение внедрения исламского банкинга и развития индустрии халяль в Татарстане.

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