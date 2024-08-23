Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Все случилось вечером 22 августа 2024 года, в районе пр. Ямашева в Казани.

Местный житель на гидроцикле врезался в компанию из 6 человек, которые находились на сапбордах на реке Казанке.

По информации издания KazanFirst, мужчина делал попытки избежать происшествия, однако не смог увернуться и влетел в людей, которые катались на сапбордах. Как итог, травмировалась девушка - она находилась на доске.

Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливают сотрудники полиции.

Ранее мы писали о том, что утром 22 августа 2024 года, на улицу Гаврилова прибыли все экстренные службы после того, как обеспокоенный молодой человек заявил о возможном ранении ножом. Выяснилось, что казанец подумал, что его дама сердца умерла, так как она перестала отвечать на звонки и не открывала ему дверь.

Когда он взобрался в квартиру через балкон.....