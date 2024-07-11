Генеральный директор ПСО «Казань» Зиганшин подвергся нападению на стройке

Существует еще одна версия инцидента, который произошел на строительной площадке. Представитель службы по безопасности организации сообщил, что на самом деле это на гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина напал сотрудник.

По информации издания "Московский Комсомолец", заслуженный строитель региона и глава Министерства строительства Марат Айзатуллин осматривали объект, когда увидели крановщика, который курил в неположенном месте. После этого Зиганшин отобрал у него сигарету и рабочий решил не спускать это с рук и накинулся на Равиля: нанес ему удар в челюсть. Затем работники безопасности схватили агрессора и довели до рабочего места.

Организация и сам крановщик планируют обратиться в полицию.

Ранее мы писали о том, что бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум».