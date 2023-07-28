Финансирование не предусмотрено: в этом году в Казани не начнется строительство парка «Манзара»
Строительство парка «Манзара» в Казани не будет начато в 2023 году. Сообщается, что на этот год не предусмотрено финансирование.
В группе «Стратегия развития Казанки» уточнили, что на сегодняшний день в эскизный проект пространства специалистами вносятся некоторые изменения. Связаны они с территорией бывшего пара «Кырлай». Одна из наиболее значимых задач - увязать работу с гидротехническим сооружением, которым и является сама территория этого парка. Она защищает другую часть города от возможных подтоплений.
Проект разрабатывали специалисты архитектурного тюро Orchestra Design и «Архдесанта».