Финансирование не предусмотрено: в этом году в Казани не начнется строительство парка «Манзара»

Строительство парка «Манзара» не начнется в Казани в 2023 году из-за изменений в проекте

Строительство парка «Манзара» в Казани не будет начато в 2023 году. Сообщается, что на этот год не предусмотрено финансирование.

В группе «Стратегия развития Казанки» уточнили, что на сегодняшний день в эскизный проект пространства специалистами вносятся некоторые изменения. Связаны они с территорией бывшего пара «Кырлай». Одна из наиболее значимых задач - увязать работу с гидротехническим сооружением, которым и является сама территория этого парка. Она защищает другую часть города от возможных подтоплений.

Проект разрабатывали специалисты архитектурного тюро Orchestra Design и «Архдесанта».