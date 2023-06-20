"Это внушительное количество": стали известны планы Казанского завода на выпуск самолетов

Гендиректор ОАК рассказал о возможном создании укороченной версии Ту-214 в Казани

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что сегодня рассматривается возможность создания укороченной версии самолета Ту-214, но пока что нет точного решения, сообщает ТАСС. Юрий Слюсарь отметил, что сейчас разработчики пытаются получить определенное улучшение функционала тех систем, что существуют на данный момент. В планах - получить поддержку и развернуть работу.

Гендиректор ОАК также напомнил, что сейчас одна из задач - выйти на производство в десять, а после и в двадцать самолетов Ту-214 в год. В связи с этим в ближайшем будущем предстоит проделать большое количество работы. Юрий Слюсарь обратил внимание на то, что для Ту-214, для Казанского завода это внушительное количество, с учетом того, что завод еще стратегической авиации.