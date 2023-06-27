Новости Казани
· Полина Модестова

"Это место останется парком": на месте "Кырлая" могут благоустроить парк

В Казани на месте «Кырлая» могут устроить парк 1100-летия принятия ислама
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В Казани вместо парка аттракционов "Кырлай", если не будет построена Соборная мечеть, благоустроят парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Отмечается, что мечеть, возможно, будут возводить в Адмиралтейской слободе, в месте, где сливаются Казанка и Волга, о чем рассказала глава Казани Ильсур Метшин на встрече с мусульманским духовенством в Ратуше.

Напомним, что на бывшей территории парка "Кырлай" в мае 2022 года духовенством была прочитана молитва перед началом стротиельства Соборной мечети. В связи с этим главный казый РТ Джалиль Фазлыев предложил отразить это событие и построить небольшую мечеть.

- Небольшая мечеть или парк с копиями самых больших и интересных мечетей мира. Еще посоветуемся. Но то, что это место останется парком, гарантируем, — подчеркнул Метшин

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