«Это 32-летяя история»: в Челнах на главный купол Соборной мечети «Джамиг» водрузили полумесяц

В Набережных Челнах на главный купол Соборной мечети «Джамиг» водрузили полумесяц

На главный купол Соборной мечети «Джамиг», расположенной в Набережных Челнах, был установлен полумесяц. На торжественном мероприятии присутствовали десятки верующих, а также главы городских организаций и предприятий, глава исполкома Фарид Салахом и имам-мухтасиб города Альфас хазрат Гайфуллин.

Глава исполкома Фарид Салахов обратился ко всем присутствующим и заявил, что происходящее - историческое событие. Он отметил, что это 32-летяя история, а последние шесть лет строительство ведется активно.

- Все, кто приложил руку к строительству, делают все, чтобы работы шли бесперебойно, каждый день работает техника, люди, все материалы поставляются вовремя, без задержек. Все это делается благодаря неравнодушным людям, которые протянули руку помощи, - передает слова Салахова chelny-izvest.ru.

Альфас хазрат выразил и благодарность за помощь мэру Наилю Магдееву, а также спонсорам.