Елабужанину отменили ошибочный счет за проезд по М-12

Житель Елабуги получил счет за проезд по платному участку трассы М-12 «Восток», хотя его автомобиль там не был. Разобраться в ситуации помогла городская прокуратура, куда мужчина обратился с жалобой.

Проверка показала, что начисление произошло из-за технического сбоя. Система автоматической фиксации перепутала номерной знак машины заявителя с госномером другого автомобиля, который действительно проезжал по платному участку.

После вмешательства надзорного ведомства ошибочные данные скорректировали, а незаконно выставленный долг полностью аннулировали. Об этом сообщили в прокуратуре.