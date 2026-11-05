Новости Казани

Елабужанину отменили ошибочный счет за проезд по М-12

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Житель Елабуги получил ошибочный счет за проезд...

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Житель Елабуги получил счет за проезд по платному участку трассы М-12 «Восток», хотя его автомобиль там не был. Разобраться в ситуации помогла городская прокуратура, куда мужчина обратился с жалобой.

Проверка показала, что начисление произошло из-за технического сбоя. Система автоматической фиксации перепутала номерной знак машины заявителя с госномером другого автомобиля, который действительно проезжал по платному участку.

После вмешательства надзорного ведомства ошибочные данные скорректировали, а незаконно выставленный долг полностью аннулировали. Об этом сообщили в прокуратуре.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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