Экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова оставили в СИЗО до 20 января 2025 года

Экс-ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров останется в следственном изоляторе до 20 января следующего года. Суд в Москве продлил фигуранту арест по официальной просьбе прокуратуры, несмотря на несогласие адвокатов, пишет «БИЗНЕС Online».

Защита бывшего ректора говорит, что уголовное дело расследуется 24 года и время давности привлечения к ответственности мужчины истек. Кроме того, не учтена положительная личность фигуранта. Они также сообщили, что нет конкретных фактов, что мужчина принимал участие в криминале. Помимо этого, Ильшат Гафуров помогает участникам специальной военной операции.

Напомним, экс-ректор обвиняется в организации убийства предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова еще в 1999 году. Вину Гафуров не признал.

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