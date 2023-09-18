Единственная возможность сократить их количество: в Казани могут принять нормативный акт о раздельном сборе отходов

В Казани хотят принять нормативный акт о раздельном сборе отходов

Руководство УК «ПЖКХ» провело для казанских экоактивистов экскурсию по полигону «Восточный». Поводом для этого стали жалобы на запах гари и нехватку контейнеров для раздельного сбора мусора. Участие в ней принимали заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин, а также глава регоператора Евгений Чекашов. Последний заявил, что готов к открытому диалогу и надеется на помощь экоактивистов.

«Вы можете найти меня в любой социальной сети, я каждый день отвечаю на ваши сообщения. Если где-то есть проблемы, что-то не работает, не хватает контейнеров – подсказывайте, где их расставить, давайте обратную связь. Мы с вами в одной лодке. Если люди в каком-то месте готовы сортировать, то мы готовы туда сетки поставить», - заявил он.

Гиниятуллин отметил, что город обозначил свою позицию в данном вопросе еще в 2018 году, когда только начали внедрять раздельный сбор отходов - с тех пор она не поменялась. Он заявил, что раздельный сбор должен быть и сейчас идут разговоры о принятии нормативного акта, который стал бы обязательным для всех. Замруководителя ведомства считает, что нет никакого другого способа сократить количество захораниваемого на полигонах мусора.