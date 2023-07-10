Движение ограничат на несколько месяцев: в Казани до 30 октября нельзя будет проехать по Ершова

Движение по улице Николая Ершова частично ограничили до 30 октября

В Казани временно ограничили движение на участке улицы Николая Ершова. Связана эта мера с проведением реконструкции подземного пешеходного перехода.

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города, проезжая часть возле здания №1 по направлению движения в сторону улицы Толстого, будет частично закрыта до 30 октября.

Напомним, что ранее глава Казани распорядился установить временный светофор на улице Ершова, чтобы людям во время реконструкции подземного перехода не приходилось идти до ближайшего несколько минут.