Должен выйти на выпуск десяти самолетов в день: Мишустин заявил о развитии производства Ту-214
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По решению президента России Владимира Путна из фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено 41,8 млрд рублей на развитие производства Ту-214, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по развитию гражданского авиастроения в Казани.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в 2025 году Казанский авиазавод должен выйти на выпуск десяти Ту-214 ежедневно. Среди главных преимуществ авиалайнера - его полная оснащенность отечественными комплектующими. Напомним, что Ту-214 вмещает 210 пассажиров и способен преодолеть до 6,5 тысяч километров.
Как подчеркнул глава кабмина, будущее предприятия напрямую связано с развитие авиаотрасли России, а гарантированные заказы, которые есть у авиазавода, говорят о широких перспективах развития, передает "БИЗНЕС Online".