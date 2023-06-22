Должен выйти на выпуск десяти самолетов в день: Мишустин заявил о развитии производства Ту-214

Мишустин рассказал о направлении 41,8 миллиарда рублей на развитие производства Ту-214

По решению президента России Владимира Путна из фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено 41,8 млрд рублей на развитие производства Ту-214, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по развитию гражданского авиастроения в Казани.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в 2025 году Казанский авиазавод должен выйти на выпуск десяти Ту-214 ежедневно. Среди главных преимуществ авиалайнера - его полная оснащенность отечественными комплектующими. Напомним, что Ту-214 вмещает 210 пассажиров и способен преодолеть до 6,5 тысяч километров.

Как подчеркнул глава кабмина, будущее предприятия напрямую связано с развитие авиаотрасли России, а гарантированные заказы, которые есть у авиазавода, говорят о широких перспективах развития, передает "БИЗНЕС Online".