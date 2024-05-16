Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Популярный русский артист Ваня Дмитриенко признал свою ошибку и выразил сожаление по поводу фотографии, где он изображен в компании фигуристки Камилы Валиевой. На этом снимке, сделанном в 2022 году, певец и спортсменка держатся за руки.

Дмитриенко признал, что допустил ошибку, разрешив кому-то из своих знакомых сделать этот кадр, что, по его мнению, причинило вред его партнерше. Однако сам артист не имеет информации о том, кто был автором этой фотографии.

Несмотря на то, что снимок, где Валиева и Дмитриенко прогуливаются по улицам Казани, не вызвал негативных откликов у поклонников фигурного катания, сам певец все равно сожалеет о том, что фотография была опубликована без согласия Валиевой.