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Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Новый детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню города и Республики – 30 августа. 

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Новый детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню города и Республики – 30 августа.

В этом году особое внимание будет уделено содержанию и реставрационным работам, так как многие парки и скверы не проходили ремонта уже около 8-9 лет. В частности, ремонт будут проводить в общественных пространствах, обновят туалетные модули и улучшат детские площадки.

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