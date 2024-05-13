Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Новый детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню города и Республики – 30 августа.

В этом году особое внимание будет уделено содержанию и реставрационным работам, так как многие парки и скверы не проходили ремонта уже около 8-9 лет. В частности, ремонт будут проводить в общественных пространствах, обновят туалетные модули и улучшат детские площадки.