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· 16+ · Екатерина Елисеева

Дети гуляли по крыше недостроенного детского сада в Казани

Местные жители также написали, что так и случае...

«Салмачи | Куюки Онлайн»

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В Казанью дети разгуливали по крыше недостроенного здания. Местные жители думают, что такое поведение может в один из дней привести к трагедии.

Свидетели сообщили в ТГ «Салмачи | Куюки Онлайн», что все случилось 8 сентября 2024 года, на территории ЖК «Светлый».

Местные жители также написали, что так и случается естественный отбор. Однако некоторые сообщили, что раньше в детстве многие гуляли по заброшенным строениям и гулял по гаражам.

Ранее мы писали о том, что опека проверит женщину из Казани, которая пьяная гуляла с младенцем.

На место происшествия прибыли полицейские. В результате они не смогли ничего сделать и вызвали скорую помощь для того, чтобы доставить мать с ребёнком домой, при этом отметив, что заявление подавать не обязательно, так как вопрос передан в опеку. В настоящее время рассматривается возможность привлечения женщины к административной ответственности.

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