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Делает образование наиболее доступным: больше 300 детей получили портфели с канцелярией к 1 сентября

Больше 300 первоклассников получили портфели в рамках акции «Помоги собраться в школу»
Делает образование наиболее доступным: больше 300 детей получили портфели с канцелярией к 1 сентября

Екатерина Елисеева

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Свои рюкзаки получили 316 первоклассников в рамках акции «Помоги собраться в школу» в культурном центре «Чулпан». В портфелях школьников ждали все необходимые канцтовары, сообщили представители администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Напомним, что республиканская благотворительная акция существует в Татарстане с 2007 года. Ее цель - помочь сделать образование для детей наиболее доступным для малообеспеченных и многодетных семей, приемных детей и детей-инвалидов. Акция проходит каждый год перед 1 сентября.

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