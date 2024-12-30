Деды Морозы проехались на велосипедах по центру Казани

В столице Татарстана состоялось необычное праздничное мероприятие: колонна Дедов Морозов и Снегурочек на велосипедах проехала по центральным улицам Казани, привлекая внимание горожан и поднимая всем настроение. Это яркое событие стало настоящим украшением предпраздничных дней, создавая атмосферу волшебства. Видео



Однако велозаезд не стал единственным сюрпризом. На бульваре «Белые Цветы» участники флешмоба устроили танцевальное шоу, вызвавшее бурю восторга у прохожих. Сказочные персонажи не только исполнили задорные танцы, но и активно привлекали зрителей к участию в импровизированных мини-представлениях.



Местные жители активно снимали происходящее на телефоны, чтобы поделиться этим необычным зрелищем в социальных сетях. Видео и фотографии быстро разлетелись по интернету, вызывая положительные отзывы и восхищение пользователей. Велозаезд Дедов Морозов вполне может стать яркой традицией Казани.