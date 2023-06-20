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· Полина Модестова

Далеко уйти не успел: в Казани удалось раскрыть ночную кражу

В Казани полицейские по горячим следам раскрыли кражу велосипеда 27-летним мужчиной
Далеко уйти не успел: в Казани удалось раскрыть ночную кражу

pixabay

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В отделе полиции "Ямашевский" сотрудники смогли по горячим следам раскрыть кражу велосипеда. Сообщается, что подозреваемого по делу задержали рядом с место преступления.

Житель Казань лишился велосипеда в ночь с 16 на 17 июня. Он был оставлен в одном из дворов. Как удалось выяснить правоохранителям, похитителем стал 27-летний мужчина. По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, которое было предусмотрено частью 2 статьи 158, предполагающей крау.

Сумму ущербу оценили в 11 тысяч рублей. Велосипед изъяли и в ближайшее время он будет возвращен законному владельцу.

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