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· Полина Модестова

Церемония завершилась минутой молчания: в БСМП Челнов открыли мемориальную доску первому главврачу

В БСМП Челнов прошло открытие мемориальной доски в честь первого главврача
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В БСМП Набережных Челнов прошло открытие мемориальной доски в честь Ирека Ишкинеева, первого главного врача, основоположником здравоохранения города.

Мемориальная доска была установлена на здании у входа в первый терминал больницы. В конце мероприятие состоялась минута молчание, после чего к мемориалу возложили красные розы.

Ирек Ишкинеев стал основоположником здравоохранения Челнов. Он был главой больницы с момента ее строительства, присутствуя на ежедневных строительных планерках, устраняя недоработки в проектных документах. Он же подбирал персонал.

Напомним, что к возведению приступили в 1973 году. Тогда проект был уникальным. Больница стала первой многопрофильной больницей в Татарстане и третьей в Советском Союзе.

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