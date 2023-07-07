Часто возникают вопросы: в Казани введут рекомендации по оформлению летних веранд

В Казани введут рекомендации по оформлению летних веранд

Институт развития города в Казани разрабатывает свою рекомендацию по оформлению летних веранд. Соответствующее поручение было дано главной города Ильсуром Метшиным во время проведения им обхода улицы Баумана.

В мэрии отметили, что у предпринимателей часто возникает вопрос о том, как правильно оформить веранды, в связи с чем и поступило предложение о том, чтобы разработать типовые варианты, которые предприниматели могли бы брать за образцы.

Глава Казани Ильсур метшин согласился с предложение и поручил разработать такие рекомендации для рестораторов. К примеру, собственники заведений будут понимать, как следует оформлять входные группы и какую цветовую гамму следует использовать. Помимо этого, будет проще выбирать материалы и декоративные ограждения.