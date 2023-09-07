Было потрачено полтора миллиона: стало известно, что пришлось сделать, чтобы в казанский зоопарк приехал слон
Мэрия Казани (Денис Гордийко)
Накануне в новой части казанского зооботсада «Африка. Река Замбези» появился слон Филимон. Он был привезен из московского зоопарка в сопровождении сотрудников обоих учреждений.
Как сообщают в мэрии, переезд животного готовили на протяжении полутора лет. Много времени было потрачено на знакомство зоологов Казани с животным, а также на создание комфортных условий для его транспортировки. Глава города отметил, что прибытие слона это долгожданное событие не только для работников зоопарка, но и для посетителей.
Начальник отдела млекопитающих московского зоопарка Михаил Брагин рассказал, что Слон Филимон хорошо перенес поездку благодаря качественной подготовке.
Как сообщает «РБК Татарстан», доставка слона из Москвы обошлась в сумму около 1,5 миллиона рублей. Траты же на возведение бокса для перевозки животного достигли 2,5 миллиона рублей.