Был проведен косметический ремонт: в Казани на станции метро «Горки»открыли второй вестибюль

В Казани на станции метро «Горки» после ремонта открыли второй вестибюль

На станции метро «Горки» в Казани открылся второй вестибюль с выходом на улицу Танковую. Сегодня им воспользовались первые пассажиры, сообщили сотрудники «Метроэлектротранса».

Сообщается, что в вестибюле был проведен косметический ремонт, установлен терминал по продаже жетонов. Специалисты протестировали турникеты и подключили досмотровое оборудование.

В утренний час пик сегодня, 1 сентября, на линии отработали десять поездов. Это позволило заметно сократить время ожидания между рейсами.

В администрации напомнили, что все вестибюли казанский станций метрополитена работают с 6 утра до 12 ночи.