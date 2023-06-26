Новости Казани
· Полина Модестова

Будут следить за несанкционированной торговлей: стало известно, как в Казани отметят Курбан-байрам

Стало известно о плане празднования Курбан-байрама в Казани 28 июня 2023 года
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Мусульманский праздник Курбан-байрам отметят уже на этой неделе, 28 июня 2023 года. Ильнур Шакиров, глава отдела по взаимодействию с общественными организациями, рассказал, как в городе будут отмечать праздник.

Стало известно, что в мечетях города мероприятия начнутся с чтения Корана в половине третьего ночи. После этого начнется обряд заклания жертвенных животных. Он будет проходить на протяжении трех дней - с 28 по 30 июня. Для этого по Казани были выделены 17 мест в разных районах города.

Ильнур Шакиров обратил внимание, что службы Казани будут следить за несанкционированными местами торговли жертвенными животными, а также отслеживать случаи их забоя в неустановленных местах. Организаторами мероприятия будут предусмотрены все санитарно-эпидемиологические меры.

В честь праздника 28 июня будет нерабочим днем. Ночью, с половины второго, будет организовано транспортное обслуживание.

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