Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Игры БРИКС пройдут с 20 по 23 июня 2024 года в Казани на 12 спортивных объектах

Игры БРИКС будут проводить в Казани с 12 по 23 июля 2024 года. В соревновательную программу войдут 25 видов спорта, заявил министр спорта России Олег Матыцин на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» в рамках саммита Россия - Африка.

Он отметил, что от Казани уже было получено подтверждение на проведение Игр БРИКС. Будут приглашены национальные команды, а также команды из других страны, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в середине мая дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр Брикс в России. Матыцин отметил, что Игры БРИКС - это не альтернативные соревнования и они не нарушают международный спортивный календарь. Соревнования будут проводиться на 12 спортивных объектах Казани.