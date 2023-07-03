Будут новые специальности: в вузах и сузах Казани на следующий учебных год открывают новые программы

В вузах и сузах Казани на 2023/24 учебный год открыли 32 новые специальности

В предстоящем учебном году в вузах и средних профессиональных образовательных организациях будут обучать студентом по 31 новым программам, сообщили председатель Комитета по делами детей и молодежи Казани Алия Загидуллина в рамках "делового понедельника".

Она рассказала, что по программе бакалавриата на 2023/24 учебный год были открыты семь новых специальностей, среди которых теплоэнергетика, ландшафтная архитектура, теплотехника, биотехника, информационные системы и технологии, экономика, экономика предприятия и организаций, а также финансы и кредиты. В профессиональных образовательных организациях открылось 25 новых специальностей.

Помимо этого, Алия Загидуллина рассказала, что был открыт новый колледж, где появились пять новых специальностей и 145 дополнительных мест.