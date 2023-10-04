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· Полина Модестова

Будут курсировать больше 250: для поездок в Казань на праздники пустят доппоезда

Доппоезда для поездок в Казань запустят на праздники в ноябре 2023 года
Будут курсировать больше 250: для поездок в Казань на праздники пустят доппоезда

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Дополнительные поезда будут запущены РЖД в ноябрьские праздники на таких направлениях как Санкт-Петербург - Казань и Воронеж - Казань, о чем сообщает пресс-служба компании.

В ноябрьские праздники в целом по России будут курсировать больше 250 дополнительных поездов, что на 10% больше. нежели в прошлом году. В компании также добавили, что максимально число пассажиров ожидается 3 и 6 ноября. Напомним, что праздники в этом году выпадают на даты с 4 по 6 ноября.

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