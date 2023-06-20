Новости Казани
· Полина Модестова

Будут ходить весь день: в Казани до основной площадки Сабантуя можно будет доехать на поезде

До основной площадки Сабантуя в Казани можно будет доехать на пригородных поездах
Будут ходить весь день: в Казани до основной площадки Сабантуя можно будет доехать на поезде

КБЖД

Подписаться в Telegram

До основной площадки Сабантуя в Казани, которая расположится в Березовой роще, в этом году можно будет доехать на пригородных поездах.

Напомним, что в Березовой роще поселка Мирный. как и по всему городу. 24 июня состоится празднование Сабантуя. Добраться до места его проведения жители Казани, а также гости города смогут на пригородных поездах.

Сообщается, что со станции "Казань" поезда будут отправлять на протяжении всего дня, в 06.35, 07.27, 09.20, 12.25, 14.50, 16.45, 18.10 и 19.45

В обратном же направлении со станции Березовая роща можно будет уехать в 06.54, 07.46, 08.55, 11.47, 14.02, 17.04, 17.42, 19.11 и 20.47.

Время в пути займет лишь 12 минут, а стоимость проезда в одном направлении составит 32 рубля.

Напомним, что на маршруте Казань-Аэропорт-Казань всего курсируют 17 электропоездов. которые совершают остановки на Вахитово, Берёзовой роще, Комбинате, Южном парке, Юбилейной, Столбище.

Следующая новость ↓

Популярное

Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами
Интересное в Казани
20 часов назад

Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами

Лонгриды

день назад

«Не надо спать под одним одеялом»: казанский психолог дал советы, как жить долго и счастливо

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы готовы на все: 8 неочевидных советов, чтобы подготовиться к пляжному сезону

сан уничтожение тараканов балашиха

Общество

день назад

Остался 1 день, потом деньги сгорят: россиянам, у которых есть карта «Мир», дали время до 20 июня

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

монтаж металлопластиковых труб цена в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани сотрудники ГИБДД поймали пьяную девушку за рулем Opel

Новости Казани

день назад

Мать успела выйти из дома: в Татарстане в результате пожара погибли трое взрослых и четверо детей

Новости Казани

день назад

В Татарстане выделено 25 миллионов рублей на борьбу с борщевиком

Новости Казани

2 часа назад

На объекте трудятся 400 человек: стало известно, как идет строительство моста через Каму

Новости Казани

день назад

Сработала систем оповещения: в Казани эвакуируют торговый центр
Новости Казани
час назад

Может появиться до конца года: в Казани планируют открыть белорусский аналог IKEA

Может появиться до конца года: в Казани планируют открыть белорусский аналог IKEA

Новости Казани

21 минуту назад

Будут ходить весь день: в Казани до основной площадки Сабантуя можно будет доехать на поезде

Гид по скидкам Казани

день назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

Новости Казани

41 минуту назад

"Культура и традиции диктуют навязанный домострой": Талия Мунуллина пожаловалась на занижение зарплаты

Новости Казани

час назад

Может передать каждый: в Казани пройдет сбор подарков на Сабантуй
К ребятам пришел наставник: участники проекта "Треер" встретили с бойцом СВО Федром Глазковым
Новости Казани
26 минут назад

К ребятам пришел наставник: участники проекта "Треер" встретили с бойцом СВО Федром Глазковым

Новости Казани

2 часа назад

В этот год будет отличаться: глава Казани рассказал о новшествах предстоящего Сабантуя

Новости Казани

3 часа назад

Разбился, упав на бетонный пол: в Челнах расследуют гибель рабочего, который трудился без должного оборудования

Новости Казани

3 часа назад

Дороги будут перекрыты: в Челнах в День молодежи ограничат движение по городу
Вас увидят моментально: теперь устроиться на работу в крупнейшую алкогольную компанию РФ стало проще
Интересное в Казани
6 дней назад

Вас увидят моментально: теперь устроиться на работу в крупнейшую алкогольную компанию РФ стало проще