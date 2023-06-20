Будут ходить весь день: в Казани до основной площадки Сабантуя можно будет доехать на поезде

До основной площадки Сабантуя в Казани можно будет доехать на пригородных поездах

До основной площадки Сабантуя в Казани, которая расположится в Березовой роще, в этом году можно будет доехать на пригородных поездах.

Напомним, что в Березовой роще поселка Мирный. как и по всему городу. 24 июня состоится празднование Сабантуя. Добраться до места его проведения жители Казани, а также гости города смогут на пригородных поездах.

Сообщается, что со станции "Казань" поезда будут отправлять на протяжении всего дня, в 06.35, 07.27, 09.20, 12.25, 14.50, 16.45, 18.10 и 19.45

В обратном же направлении со станции Березовая роща можно будет уехать в 06.54, 07.46, 08.55, 11.47, 14.02, 17.04, 17.42, 19.11 и 20.47.

Время в пути займет лишь 12 минут, а стоимость проезда в одном направлении составит 32 рубля.

Напомним, что на маршруте Казань-Аэропорт-Казань всего курсируют 17 электропоездов. которые совершают остановки на Вахитово, Берёзовой роще, Комбинате, Южном парке, Юбилейной, Столбище.