Будут говорить о выгорании и работе: в Казани пройдут бесплатные уроки английского и турецкого языков

В Казани в парке "Черное озеро" в июне пройдут уроки английского и турецкого языков пройдут

В Казани в парке "Черное озеро" будут проходить уроки английского и турецкого языков. Их посещение бесплатно после регистрации. В администрации города сообщили, что урок турецкого языка проведут 8 июня. Преподаватели из Измира обучат казанцев базовым выражениям.

На уроке английского языка проведут две беседы: 22 июня - о выгорании, а 29 июня - об удаленной работе. Занятия будут начинаться в 18:30 и проходить в амфитеатра парка.

Парк "Черное озеро" этим летом будет работать в формате открытого лектория. На площадке планируют проводить образовательные лекции, а также встречи с психологами и мероприятия "Культурной среды".