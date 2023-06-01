Будут дежурить спасатели и медики: в Казани открылись пять официальных пляжей
Яна Лаушкина
С сегодняшнего дня в Казани начинается купальный сезон. Специалисты предварительно провели обследование дна водоемов на площади в 8,75 тысяч квадратных метра. Помимо этогоЮ была обследована и береговая линия, протяженность которой 1,12 километра. Помимо этого, был выполнен лабораторный анализ воды и песка, обновлены стенды и выставлены аншлаги. Готовность пляжей в городе проверяли специальные комиссии администраций районов города.
Напомним, что в этом лето для жителей Казани будут открыты пять пляжей:
- Локомотив;
- Озеро Глубокое;
- Нижнее Заречье;
- Озеро Комсомольское;
- Большое Лебяжье.
Помимо этого, в мэрии отметили, что будут организованы три места отдыха у воды - на озере в парке Победы, "Озеро Лебяжье" и "Озеро Изумрудное".
До 30 августа на всех будут дежурить спасатели и медицинские работники с 9 утра и до 8 часов вечера. Начальник Управления гражданской защиты Исполкома Казани Сергей Чанкин напомнил, что в прошлом году на организованных пляжах удалось спасти 13 человек, среди которых был один ребенок. А 87 человек вовремя получили необходимую первую помощь.