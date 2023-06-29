Будет временно ограничено движение: в Казани перекроют участок дороги из-за реконструкции тепловых сетей

Движение по улице Солдатской в Казани с 10 июля временно ограничат

В Казани по улице Солдатской будет временно ограничено движение транспорта. Эта мера связана с тем, что на определенном участке дороги будут выполнять реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей.

Отмечается, что перекрытие затронет участок между зданием №8 по улице Солдатской и домом №6 по улице Бондаренко. Проезд будет закрыт с 10 по 16 июля 2023 года, о чем сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.