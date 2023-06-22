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Будет работать горячая линия: в Татарстане можно будет задать вопросы о призыве на военную службу

В Татарстане будет работать горячая линия по вопросам призыва на военную службу
Будет работать горячая линия: в Татарстане можно будет задать вопросы о призыве на военную службу

Яна Лаушкина

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В Татарстане завтра, 23 июня, будет работать горячая линия по вопросам призыва на военную службу в ряды ВС РФ. Жители республики смогут получить консультацию по всем волнующим их вопросам с 10 до 15 часов, сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в РТ.

Вопросы можно будет задавать по телефону +7(843) 236-00-71. Помимо этого, специалисты будут отвечать и в мессенджере WhatsApp по номеру +7(939)345-37-50.

Консультировать будут представители Уполномоченного по правам человека в Татарстане, прокуратуры республики, а также военной прокуратура казанского гарнизона и военного комиссариата региона.

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