Будет проведена реконструкция: в Казани закрылся ресторан P.Love

На Гоголя в центре Казани закрылся ресторан P.Love из-за реконструкции здания

В Казани закрылась чайхана P. Love, расположенная на улице Гоголя, 14. Сеть принадлежит ресторатору Казани Нурисламу Шарифуллину. Как сообщает «БИЗНЕС Online», прекращение работы заведения связано с будущей реконструкцией здания, в котором располагается кафе.

Как рассказал новый владелец здания, соучредитель ООО «Омега» Шамиль Юсупов, в планах - подготовить проект реконструкции. Здание было возведено в 1871 году и входит в список выявленных объектов культурного наследия как «Дом Н.В. Богословской - М.И Челышевой». В планах работы по реставрации фасада здания. При этом будут сохранены печи и камины, которые находятся внутри здания, дойдя до наших дней.

Напомним, что ранее в здании работал «Трактир на Гоголя». Что здесь будет уже после ремонта - неизвестно.