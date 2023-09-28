Будет присутствовать представитель страны: Таджикистан примет участие в «московском формате» в Казани

Таджикистан подтвердил участие в «московском формате» в Казани 29 сентября

Министерство иностранных дел Таджикистана подтвердило свое участие в заседании Московского формата консультации по Афганистану, которое будет проходить в Казани 29 сентября.

На заседании по афганскому урегулированию будет присутствовать один из представителей страны, сообщает tj.sputniknews.ru.

Напомним, что ранее также стало известно, что представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»* также примут участие в заседании московского формата по Афганистану. Прилететь в столицу РТ должен министр иностранных дел во временном правительстве, сформированном талибами**.

* запрещенное в России движение, признанное террористическим

** участники запрещенного в России движения