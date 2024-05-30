Бросил кроссовок под колеса трамвая: 29 мая казанские подростки бегали по путям

В Казани дети выбрали для себя опасные игры. Они бегали по трамвайным путям на ул. Копылова. Об этом стало известно из телеграм-канала "Казань на максималках".

Вечером 29 мая 2024 года, «зацеперы» игрались на рельсах, кидали камни. Кроме того, один из них бросил кроссовок под колеса трамвая, который уже приближался. Местные жители обеспокоены этим.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Белинского водитель Hyundai сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.