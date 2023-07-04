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· Полина Модестова

Больше трети показали отличный результат: Верхнеуслонский район Татарстана стал лидером по доле «высокобалльников» на ЕГЭ

Верхнеуслонский район Татарстана оказался лидером по доле «высокобалльников» на ЕГЭ
Больше трети показали отличный результат: Верхнеуслонский район Татарстана стал лидером по доле «высокобалльников» на ЕГЭ

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В Татарстане по результатам ЕГЭ в 2023 года Верхнуслонский район стал лидером по доле выпускников, который набрали от 80 баллов, сообщил министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин. Доля таких выпускников составила здесь 38,97% - от 80 баллов набрали 76 из 195 выпускников.

В топ-10 по доле выпускников, сдавших ЕГЭ на высокий балл, также вошли Мензелинский, Сабинский, Бугульминский, Агрызский, Балтансинский, Атнинский, Бавлинский районы, Вахитовский и Приволжский районы Казани, а также Набережные Челны.

Помимо этого, стало известно, что в этом году ребята чаще стали выбирать ИКТ и реже - физику, если сравнивать с данными прошлых лет

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