Больше 28 млн - на криптовалютной бирже: в Татарстане правоохранитель не смог объяснить, откуда у него 38 миллионов

У экс-чиновника из Татарстана хотят изъять 38 млн рублей неподтвержденных доходов

В результате проверки исполнения законодательства и противодействии коррупции, проводимой прокуратурой РТ совместно с региональным управлением ФСБ России, удалось выявить нарушение закона. Было установлено, что с 2018 по 2022 года сотрудник одного из правоохранительных ведомств приобрел цифровую валюту на сумму более 28 миллионов рублей на криптовалютной бирже. При этом в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сведения об этом указаны им не были.

Помимо этого, стало известно, что в 2021 году мужчина приобрел квартиру, стоимость которой - 4,1 миллиона рублей, привлекая заемных средства. Часть кредита в размере 2,8 миллиона рублей мужчина погасил досрочно в январе 2022 года за счет средств, законность которых во время проверки подтвердить ему не удалось.

В октябре 2022 года им был приобретен автомобиль марки BMW, стоимость которого - 6,3 миллиона рублей. Он был оформлен на сестру, чтобы скрыть имущество от декларирования.Все вышеперечисленное имущество и криптовалюта ранее были отчуждены ответчиком. Прокуратура заявила требования об обращении в доход государствам денежных средств, сумма которых эквивалентна стоимости активов.

После проверки специалисты прокуратура обратились в Верхнеуслонский районный суд с иском о взыскании незаконно полученных средств, размер которых больше 38 миллиона рублей, в доход государства. Сотрудник правоохранительного ведомства был уволен. Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.