Благоустройство Голубых озер завершится осенью

Благоустройство Голубых озер могут закончить уже этой осенью. Об этом рассказала руководитель дирекции по природным участкам Института развития городов Татарстана Оксана Саргина, пишет «БИЗНЕС Online».

В настоящее время на водоемах есть купели и лектории. В скором будущем на участке специалисты оборудуют туалеты, а также комнаты матери и ребенка.

Известно, что голубые озера являются памятником природы, но безнадзорное посещение стало плохо отражаться на экологическом потенциале места. Главная задача сейчас — сделать комфортные условия для людей при аккуратном отношении к природе. Улучшать территорию стали в 2024 году.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане зимой появится новый горнолыжный курорт с 3 трассами.

Пробное открытие прошло еще в марте, и все замечания людей были услышаны. Строительство продвигается полным ходом. Зимой территория должна быть открыта.