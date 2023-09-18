Билеты можно получить бесплатно: в Казань с выступлением приедет Лариса Долина

В Казань на «Аксенов-фест» 22 сентября приедет Лариса Долина

В рамках фестиваля «Аксенов-фест» в Казани 22 сентября пройдет выступление Ларисы Долиной, сообщил глава управления культуры столицы РТ Азат Абзалов в ходе делового понедельника.

Выступление пройдет в Казанской ратуше. Начало в 15:00. В это же время там состоится и вручение литературной премии «Звездный билет». В мероприятии примут участие деятели культуры России и Татарстана.

Напомним, что шестнадцатый «Аксенов-фест» будет проходить в столице Татарстана с 20 по 22 сентября. В Казань в это время приедут поэтесса Екатерина Барбаняга, поэт и эссеист Дмитрий Воденников, литературовед Павел Басинский, писательница Екатерина Златорунская, поэт и сценарист Денис Осокин и другие.

Вход на мероприятие будет осуществляться по билетами. Получить им можно бесплатно после регистрации по телефону 238-69-96.