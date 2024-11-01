Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе

Водитель на автомобиле "Лада" устроил массовую аварию с потерпевшими на Горьковском шоссе в региональной столице Республики Татарстан.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на красный сигнал светофора и влетел в Hyundai. От удара отечественная машина была откинута на еще 3 автомобиля — Toyota, Honda и Chevrolet.

Как итог, в дорожном происшествии пострадала 38-летняя женщина-водитель машины Chevrolet, она получила травму шеи, пишет «Татар-информ».

Ранее мы писали о том, что председатель Следственного управления Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки Республики Татарстана.

Люди боятся, что из-за возведения дороги, которая по словам жителей, незаконно может появиться в населенном пункте, их дома окажутся под землей.