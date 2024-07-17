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Автобус снес остановку в Казани из-за таксиста

В случившемся разбираются сотрудники ГАИ

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В Комитете по транспорту рассказали, почему автобуса снес казанскую остановку. Как оказалось, водитель просто хотел избежать столкновения с таксистом.

Легковушка высаживала человека в неположенном для этого месте. Водитель общественного транспорта повернул руль и влетел остановку.

К счастью, в ходе дорожного происшествия потерпевших нет. В случившемся разбираются сотрудники ГАИ.

Ранее мы писали о том, что в Казани 16 июля на Горьковском шоссе автобус №46 снес остановку.

Кроме того, мы говорили, что в Казани полиция ищет мужчину, который разбил стекло в трамвае №5. По информации спецслужбы, все случилось вечером 15 июля 2024 года. Водитель, увидел, что количество пассажиров превышает число оплаченных билетов и по инструкции открыл дверь, чтобы выпустить людей. Сумму ущерба - 100 тысяч рублей.

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