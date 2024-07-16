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В Казани полиция ищет мужчину, который разбил стекло в трамвае №5

"Заяц" начал ругаться с водителем, на все это ушло около 10 минут

Катя Царева

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На улице Минской в Казани мужчина, когда выходил из трамвая №5, камнем разбил стекло. Известно, что он поругался с водителем из-за неоплаченного проезда. В настоящее время хулигана ищут правоохранители. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

По информации службы, все случилось вечером 15 июля 2024 года. Водитель, увидел, что количество пассажиров превышает число оплаченных билетов и по инструкции открыл дверь, чтобы выпустить людей. После этого, "заяц" начал ругаться с водителем, на все это ушло около 10 минут. Когда злоумышленник все-таки вышел из транспорта - кинул камень в окно. Сумму ущерба - 100 тысяч рублей.

Агрессора просят добровольно возместить ущерб, иначе его ждет административная ответственность и штраф.

Ранее мы писали о том, что 3 авто столкнулись на пересечении улиц Меховщиков и Ирек в Казани.

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